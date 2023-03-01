美国众院中国专责委员会 首次听证会聚焦人权

文 /
陈慧璋

更新 /
更新 / 2023年3月1日 7:07 AM
发布 /
发布 / 2023年3月1日 7:00 AM
共和党籍的众议院中国共产党专责委员会主席加拉格尔指美中之间的战略竞争，“不是一场礼貌的网球比赛。这是一个攸关我们想要生活在什么样的世界里的生存斗争”。（路透社）
共和党籍的众议院中国共产党专责委员会主席加拉格尔指美中之间的战略竞争，“不是一场礼貌的网球比赛。这是一个攸关我们想要生活在什么样的世界里的生存斗争”。（路透社）

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（早报讯）美国国会新成立的中国专责委员会星期二（2月28日）晚上举行首次听证会，将把焦点放在中国的人权问题。

路透社报道，美国上月击落出现在美国北部上空的一个疑似中国间谍气球后，美中关系一直紧绷。共和党籍的众议院中国共产党专责委员会主席加拉格尔，在听证会前的吹风会说：“我们希望主导一个以人权和价值观为中心的议程。”

他说，由共和党控制众议院的未来两年，中共专责委员会将致力于让美国人明白，为什么他们应该关心美国与中国的竞争，并让美中这两大经济体“局部脱钩”。

加拉格尔在星期二早上的另一场新闻发布会谈到美中竞争时说：“虽然我们称之为战略竞争，但这不是一场礼貌的网球比赛。这是一个攸关我们想要生活在什么样的世界里的生存斗争。”

在众议院中国专责委员会召开第一场听证会前，加拉格尔已经办了几场活动，目的是为引起人们对中国人权问题的关注。上星期六（2月25日），他就办了一个关于中共在纽约设立所谓非法“警察站”的集会。

加拉格尔上周致信联邦调查局（FBI），寻求有关此类“警察站”的信息。他星期一（27日）说，尚未收到FBI的答复，但他预计FBI局长克里斯托弗·雷会向他的委员会提供简报。

中国否认在美国领土上设“警察站”。

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