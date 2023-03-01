美国众院中国专责委员会 首次听证会聚焦人权

（早报讯）美国国会新成立的中国专责委员会星期二（2月28日）晚上举行首次听证会，将把焦点放在中国的人权问题。

路透社报道，美国上月击落出现在美国北部上空的一个疑似中国间谍气球后，美中关系一直紧绷。共和党籍的众议院中国共产党专责委员会主席加拉格尔，在听证会前的吹风会说：“我们希望主导一个以人权和价值观为中心的议程。”

他说，由共和党控制众议院的未来两年，中共专责委员会将致力于让美国人明白，为什么他们应该关心美国与中国的竞争，并让美中这两大经济体“局部脱钩”。

加拉格尔在星期二早上的另一场新闻发布会谈到美中竞争时说：“虽然我们称之为战略竞争，但这不是一场礼貌的网球比赛。这是一个攸关我们想要生活在什么样的世界里的生存斗争。”

在众议院中国专责委员会召开第一场听证会前，加拉格尔已经办了几场活动，目的是为引起人们对中国人权问题的关注。上星期六（2月25日），他就办了一个关于中共在纽约设立所谓非法“警察站”的集会。

加拉格尔上周致信联邦调查局（FBI），寻求有关此类“警察站”的信息。他星期一（27日）说，尚未收到FBI的答复，但他预计FBI局长克里斯托弗·雷会向他的委员会提供简报。

中国否认在美国领土上设“警察站”。