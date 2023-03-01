逾230亿美元涉黑名单中企的许可申请获批 共和党要拜登政府解释

（早报讯）控制美国众议院的共和党立法者不断施压拜登政府，进一步扩大对中国出口美国敏感技术的打压行动。众议院外交委员会主席在星期二（2月28日）一听证会上就指，拜登政府批准价值超过230亿美元（约310亿新元）涉黑名单中国公司的出口许可申请，允许美国企业向这些公司运送美国商品和技术。

路透社报道，共和党籍的众议院外交委员会主席麦考尔星期二在一场关于应对代际挑战的听证会上说：“（商务部）几乎一面倒地继续批准这些许可证申请，允许企业将关键的美国技术出售给我们的对手。”

他要求美国商务部官员为这些申请获批提供解释。

“这与你们所说的‘我们正在倾尽全力，防止敏感的美国技术落入（中国）军方、情报部门或其他方之手’，是一致的吗？”

麦考尔说，去年1月至3月期间，负责监督出口管制的商务部仅拒绝向8%被列入黑名单的中国公司出售美国产品的许可请求。

负责美国出口政策的商务部官员埃斯特维兹在听证会上说，特朗普任内允许被列黑名单的中国电信设备制造商华为，取得部分低于5G水平的美国技术。

他说，商务部正在评估特朗普批准的这项政策。

埃斯特维斯也将中国短视频应用TikTok称为“威胁”，并透露，负责审查外国在美国投资的一个强大委员会，正在探讨如何应对这一深受欢迎应用的问题。

根据TikTok发布的一份声明，TikTok一直与美国外国投资委员会保持合作，“两年多来已制定一项计划，以化解美国对TikTok引发的国家安全担忧”。