澳洲国安机构没建议政府效仿美欧 禁止政府设备用TikTok

（早报讯）澳大利亚财政部长说，安全机构没有建议政府效仿美国、欧洲议会和加拿大的做法，禁止政府设备使用中国短视频应用TikTok。

路透社报道，澳洲财长查默斯星期三（3月1日）接受澳洲广播公司（ABC）访问，被问及政府是否考虑全面禁止政府设备使用TikTok。查默斯说：“我们会听取我们国家安全机构的建议。到目前为止还没有接到这个建议。”

另外，查默斯透露，他根据国家外国投资审查委员会的建议，阻止一中国投资者增持在澳洲一家稀土矿业公司的股份。

路透社星期二率先报道，澳洲财政部阻止中国“域潇基金”（Yuxiao Fund），增加对澳洲重稀土生产商“北方矿物”（Northern Minerals）的投资。域潇基金是北方矿物的最大股东。

目前域潇基金在北方矿物的持股比例为9.92%，本计划增至19.9%。澳洲政府记录显示，查默斯于2月15日签署一项预防令，否决此申请。

美国白宫2月27日发布指导备忘录，限定所有联邦机构，在30天内卸载联邦设备和系统中的TikTok应用；加拿大政府同日也以TikTok对隐私和安全构成“不可接受”的风险为由，宣布禁止在政府部门使用的移动设备上使用TikTok。

日本政府首席发言人27日则说，日本政府已制定与社媒服务相关的网络安全措施，但不排除将特定国家或地区的产品排除在外。

域潇基金是在新加坡注册的私人公司，为中国投资人吴域潇的一个投资工具。吴域潇是济南域潇集团总经理，该集团在莫桑比克拥有矿山，向中国供应较低等级的稀土。