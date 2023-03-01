澳洲国安机构没建议政府效仿美欧 禁止政府设备用TikTok

文 /
陈慧璋

发布 /
发布 / 2023年3月1日 10:38 AM
澳洲财长查默斯星期三被被问及政府是否考虑全面禁止政府设备使用TikTok，他说：“我们会听取我们国家安全机构的建议。到目前为止还没有接到这个建议。”（彭博社）
澳洲财长查默斯星期三被被问及政府是否考虑全面禁止政府设备使用TikTok，他说：“我们会听取我们国家安全机构的建议。到目前为止还没有接到这个建议。”（彭博社）

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（早报讯）澳大利亚财政部长说，安全机构没有建议政府效仿美国、欧洲议会和加拿大的做法，禁止政府设备使用中国短视频应用TikTok。

路透社报道，澳洲财长查默斯星期三（3月1日）接受澳洲广播公司（ABC）访问，被问及政府是否考虑全面禁止政府设备使用TikTok。查默斯说：“我们会听取我们国家安全机构的建议。到目前为止还没有接到这个建议。”

另外，查默斯透露，他根据国家外国投资审查委员会的建议，阻止一中国投资者增持在澳洲一家稀土矿业公司的股份。

路透社星期二率先报道，澳洲财政部阻止中国“域潇基金”（Yuxiao Fund），增加对澳洲重稀土生产商“北方矿物”（Northern Minerals）的投资。域潇基金是北方矿物的最大股东。

目前域潇基金在北方矿物的持股比例为9.92%，本计划增至19.9%。澳洲政府记录显示，查默斯于2月15日签署一项预防令，否决此申请。

美国白宫2月27日发布指导备忘录，限定所有联邦机构，在30天内卸载联邦设备和系统中的TikTok应用；加拿大政府同日也以TikTok对隐私和安全构成“不可接受”的风险为由，宣布禁止在政府部门使用的移动设备上使用TikTok。

日本政府首席发言人27日则说，日本政府已制定与社媒服务相关的网络安全措施，但不排除将特定国家或地区的产品排除在外。

域潇基金是在新加坡注册的私人公司，为中国投资人吴域潇的一个投资工具。吴域潇是济南域潇集团总经理，该集团在莫桑比克拥有矿山，向中国供应较低等级的稀土。

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