马国教育部表明暂无计划承认统考文凭

（早报讯）马来西亚教育部表明，暂无计划承认独中统考文凭。

网媒“当今大马”星期三（3月1日）报道，马国教育部长法丽娜出席国会时说：“目前，教育部没有计划承认独中统考，即华文独立中学的考试文凭。”

法丽娜称，这是根据《1996年教育法令》下，国家教育政策与条文所决定的立场。

法丽娜2月曾在国会披露，由于独中不属于国家教育体系，所以教育部没有义务拨款给独中。

法丽娜来自人民公正党，而公正党所属的希盟曾在2022年与2018年的大选竞选时，承诺一旦执政中央，统考文凭持有者只需在大马教育文凭（SPM）的考试中，获得国文单科优等（kepujian）或以上的成绩，就能申请进入本地国立大专学府。

但这一承诺自希盟掌权以来，至今未落实。希盟以探讨承认统考文凭事宜为由，成立了一个统考特别委员会。这份预计已在2019年完成的调查报告，因各种原因至今仍未对外公开。

《1996年教育法令》是依据《1979年內阁教育报告书》（又称《马哈迪报告书》）而制定的新法令。法令包括的国家教育体系，有三种学校类型，分别为政府学校、 政府资助学校和私立学校。

这项法令的第75（1）条文说明，“私立学校”有权使用国语以外的语言为教学媒介语（Bahasa Pengantar)，条件是学校必须提供马来文课程让学生学习国语。

第18（3）条文则表明，私立学校只需提供《国家课纲》（Kurrikulum Kebangsaan）里的主修课程，就可视为符合《国家课纲》。