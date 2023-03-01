篮球巨星科比遗孀与洛杉矶郡达成近4000万元和解协议

（早报讯）美国已故篮球巨星科比·布赖恩特（Kobe Bryant）的遗孀瓦妮萨（Vanessa），与美国加利福尼亚州洛杉矶郡以约2880万美元达成和解协议。

综合《洛杉矶时报》等美国媒体消息，洛杉矶郡于星期二（2月28日）同意向瓦妮萨支付2885万美元（约3871万新元）的和解金，结束了这场历时三年的诉讼。

这份和解方案涵盖了瓦妮萨于2022年根据陪审团裁决获得的赔偿款，以及她与科比坠机事件相关的所有未结诉讼和索赔。

科比·布赖恩特是美国传奇篮球明星，为洛杉矶湖人队（LA Lakers）效力20年（1996年至2016年），职业生涯中获得五次美国职业篮球赛（NBA）总冠军、两次奥运会冠军。

2020年1月26日，时年41岁的科比和他13岁的女儿吉安娜（Gianna）等乘坐的直升机在洛杉矶郡卡拉巴萨斯市坠毁，机上九人无一生还。

事发后赶到现场的洛杉矶郡多名警员和消防员，拍摄并传播了遇难者遗骸等坠机现场照片。瓦妮萨等遇难者家人对此提起诉讼，并于2022年8月由陪审团裁定胜诉。

瓦妮萨的代理律师说，瓦妮萨不仅是为自己的丈夫和女儿而战，也是为所有受到类似不尊重对待的逝者家人而战，希望这场法律上的胜利为此类事件画上句号。