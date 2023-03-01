英国国王将哈里夫妇逐出王室小屋

（早报讯）英国国王查尔斯三世决定将哈里夫妇驱逐出弗罗格莫尔小屋，这意味着哈里王子和妻子梅根将失去他们在英国的唯一住所。

英国《每日邮报》星期三（3月1日）援引消息称，自哈里的个人回忆录“备胎”（Spare）于1月上架后，白金汉宫便向哈里夫妇发出了驱逐通知，要他们搬离弗罗格莫尔小屋（Frogmore）。

弗罗格莫尔小屋是一栋位于温莎城堡的别墅，有五间卧室，花园面积很大，是已故英国女王伊丽莎白二世在2018年送给哈里夫妇的结婚礼物，也是他们在英国唯一的住所。

为了迎接哈里夫妇入住这栋别墅，王室此前还花费了数百万英镑进行装修。

但自哈里夫妇于2020年离开英国后，女王便要求清空这栋别墅，并将其送给了尤金妮公主夫妇。2022年5月，哈里续租了这栋别墅，以作为他们一家在英国的落脚点。

这栋别墅目前已被查尔斯三世转赠给弟弟安德鲁王子，而后者可能已在上周拿到了房产钥匙。

一名熟知王室内部消息的人说：“这无疑意味着哈里和梅根在英国的生活结束了。”

但安德鲁王子不愿搬进这栋别墅，因他目前居住的王室房产比这栋别墅更大更豪华。查尔斯三世则威胁要削减他每年24万9000英镑（约39万新元）的补助金，用来保养这栋别墅。

消息指出，无论安德鲁王子是否迁入新居，哈里夫妇都得搬离这栋房产。白金汉宫和哈里王子尚未回应这一消息。

查尔斯三世的加冕仪式定5月6日在伦敦威斯敏斯特教堂举行。据悉，哈里一家或不被邀请。