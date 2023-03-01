周三美市盘前上升 重点谈挪威游轮业绩

星期三（3月1日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期三（3月1日）上升。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升11.70点或0.29％，报3981.80点；纳斯达克100指数期货起62.40点或0.52％，报12104.50点；道琼斯指数期货则起59.20点，报32715.90点。

●市场投资者还在衡量接下来利率是否会长时间保持在高位，让美国股市隔夜（星期二）走势继续低迷，三大股指均以较低水平结束2月份的月度交易。

●标准与普尔500指数隔夜下跌12.09点，闭市报3970.15点。道琼斯指数也跌232.39点，闭市报32656.70点。以纳斯达克100指数则退低0.13％或15.67点，以12042.12点收市。

●美国股市隔夜的交易开始有活跃的迹象，市场似乎有投资者进场趁低吸购，交易所的总成交量是116亿3000万股，比过去20天的114亿6000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

●英伟达（Nvidia）向美国证券交易委员会（SEC）提交了S-3文件，以进行高达100亿美元的混合货架发行（Mixed-shelf Offering）行动。所谓的货架发行，就是股权发行人在注册新发行的证券之后，不必立即出售全部的证券，而是可以选择在三年内陆续发行，无需重新注册。英伟达股价在今晚盘前下跌2.00美元，截稿时报230.16美元。

●连锁影院AMC隔夜公布的第四季营业额下降超过15％，而且也公开表示现在的电影票房尚未恢复到疫情前的水平，导致AMC股价在星期三晚上盘前下挫8.96％，截稿时报6.50美元。

●脸书母公司Meta Platforms宣布，该公司正在创建以人工智能为主的高端产品组合，带动该股价隔夜上涨3.19％。Meta Platforms股价星期三晚上盘前继续上升0.92美元，截稿时报175.86美元。

●星期三下文我们来看看疫情后挪威游轮（Norwegian Cruise Line）业绩是否也复苏。星期三晚上盘前该股微起0.01美元，截稿时报14.83美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Novavax Inc、英伟达（Nvidia）、Unity Software Inc和Carnival Corp。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

图为挪威游轮的Escape游轮。（照片来源：挪威游轮）

挪威游轮控股（Norwegian Cruise Line）（纽约证券交易所代码：NCLH）

挪威游轮隔夜公布的季度亏损超出市场的预测。在投资者失望之际，该股股价也跟着下跌超过10％。虽然挪威游轮也觉得市场对旅游需求持续存在，但是该公司还是对今年全年业绩作出了保守的估计。

根据挪威游轮截至去年12月底的第四季业绩报告，公司的季度每股亏损是1.04美元，每股亏损的幅度比市场分析师预测的0.85美元大；但它的营业额15亿2000万美元，同比增长211.9％，比市场分析师预测的高出2000万美元。

虽然挪威游轮在过去这阵子一直都在努力减少拖累业务的营业成本和债务，但挪威游轮预计今年全年每股盈利也只有0.70美元。这个数字与市场分析师预测的1.04美元相差了一大截。截至去年12月31日为止，挪威游轮共有136亿美元的债务。

首席执行官德尔里奥（Frank Del Rio）在发布会上说，公司今年第一季“将面对到成本最高的季度”。不过他认为今年下半年的业绩会更好。挪威游轮预计第一季每股亏损会缩减到0.45美元，但这个预测还是比华尔街分析师预测的高出0.10美元。

德尔里奥说：“我们看到了非常、非常强劲的需求记录，是接近11个月以来的创记录客户预订量。我们根本看不到任何消费者开支疲软的迹象。”基于此，挪威游轮认为公司有希望在强劲的市场需求下渡过目前的难关。

公司高管也预测，今年第一季度的游轮平均入住率约100％，而到了第二季度则有望媲美历史水平。与2019年相比，运载容量预计将增加约19％，因为今年将有三艘新游轮会加入阵容，包括：Oceania Cruises的Vista和Norwegian Viva游轮，以及Regent的Seven Seas Grandeur游轮。

在Tipranks的六名分析师中，有两名给予该股“买进”评级，三名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是18.25美元。