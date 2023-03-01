加拿大民调：特鲁多应更强硬回应中国被指干预大选的行为

（早报讯）加拿大一项民意调查显示，逾五成民众希望总理特鲁多在面对中国被指干预加拿大大选等安全问题时，采取更强硬的立场。

路透社报道，加拿大民调机构安格斯里德研究所（Angus Reid Institute，简称ARI）星期三（3月1日）公布的民调显示，53%受访者认为，加拿大政府在最近一连串事件后的反应“不够强硬”；另外41%认为政府的应对策略“差不多”；6%则认为“太强烈”。

加拿大媒体《环球邮报》（The Globe and Mail）此前引述调查文件，称中国政府通过外交官和代理人进行虚假信息宣传，干预了2021年加拿大联邦选举。但中国反驳这一指控，称这是对中国的恶意污蔑抹黑。

ARI指出，民调结果显示，加拿大人希望看到自由党政府对中国作出更有力的回应。

这项调查于2月23日至25日进行，共有1622名成年人参与调查，民调的误差率为正负两个百分点。

据悉，有65%受访者相信中国政府“肯定”或“可能”试图干预加拿大选举。另有69%受访者认为，加拿大政府“不敢对抗中国”。

当被问及若加拿大政府对中国采取强硬行动，导致中方采取足以影响经济的反制措施时，46%受访者称担心潜在的后果，另有46%的人则否定了这一顾虑。