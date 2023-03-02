法国总统开启非洲四国访问行程

（早报讯）法国总统马克龙星期三（3月1日）开启非洲四国访问行程。他此行首站到访加蓬，随后还将前往安哥拉（Angola）、刚果共和国（Republic of Congo）和刚果民主共和国（Democratic Republic of Congo）访问。

马克龙于当地时间星期三晚上抵达加蓬首都利伯维尔，与加蓬总统邦戈举行会谈。根据行程安排，马克龙将于星期四（2日）与邦戈一同出席在加蓬举行的“一个森林”（One Forest）峰会。这是马克龙访问加蓬期间的重要活动。

“一个森林”峰会已于星期三揭幕，峰会为期两天。峰会旨在推动国际社会对热带雨林生态价值的认识，助力森林保护。峰会选择在加蓬举行具有现实考量，加蓬所在的刚果盆地被认为拥有仅次于亚马孙地区的世界第二大热带雨林。

外界普遍预期，马克龙将通过峰会进一步阐述保护热带雨林的意义，并表明森林在应对气候变化方面所起的积极作用。法国生态转型部长贝丘说，保护热带雨林对于控制全球变暖等方面“至关重要”。

马克龙星期五（3日）至星期天（5日）将访问安哥拉、刚果共和国和刚果民主共和国。除了与这三国的领导人分别会面，马克龙还将出席在当地举行的经贸论坛、文化交流等活动。

马克龙本周早些时候发表演讲阐述法国与非洲的关系，表示法国计划“明显减少”在非洲的军事存在。他还说，法国必须帮助促进和非洲的经济和商业联系，并对新一代法国和非洲企业家之间的合作寄予希望。

目前法国与非洲的关系受到舆论关注。法新社的报道称，马克龙此访试图通过外交驱动力“检验法国与非洲之间新型‘负责任的关系’”。