美军特战攻击机首度到韩演习对朝示警

（早报讯）号称“空中炮艇”的美军特种部队攻击机星期一（2月27日）参加代号为“柚木刀”（Teak Knife）的韩美联合特战演习，检验了精确打击朝核设施等主要目标的能力。

韩联社报道，韩国联合参谋本部（联参）星期四（3月2日）说，联参议长金承谦星期一前往联合特战演习现场，检查作战遂行程序，鼓舞特种兵战士们决战决胜的决心。朝鲜在定于本月中旬的“自由护盾”（Freedom Shield）韩美联演前夕，发射洲际弹道导弹等接连挑衅。面对朝方加大威胁力度，韩美联军通过特战演习释放出强有力的警告信号。

据联参披露，特战演习始于上月初，本周进行了潜入敌方纵深的特种兵引导空中火力精确打击地面目标的演训。此次首次参演AC-130J攻击机属于“有事时”遂行对朝特种作战任务的对韩增援力量。AC-130J可从1万英尺高度实施精确打击，空射空投30毫米口径航空机炮、105毫米榴弹炮、AGM-114“地狱火”反坦克导弹、AGM-176“狮鹫”空地导弹和GBU-39小直径炸弹。

金承谦来到AC-130J进驻的飞行基地，了解了机载武装和作战流程。他还要求韩美官兵，通过联合特种作战演训打造分毫不差地打击敌军关键设施的能力，提升韩美联军的互操作性，完善联合作战协同体系。

“柚木刀”演习是贴近实战的空对地“多域战斗”（multi-domain battle）演训，包含近距离空中支援（CAS）、飞行管制、人道主义危机处置、人质营救等演练科目。演习还包括定点清除敌方首脑的“斩首行动”，但韩军没有使用这一敏感术语。

韩美两国上世纪90年代开始每年例行“柚木刀”联合演习，但一直非未公开举行，此次对外公开意在对朝示警。