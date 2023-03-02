西马水灾恶化 灾民近3万3000人 逾九成来自柔佛

（早报讯）马来西亚西马半岛中南部四州水灾灾情持续恶化，东马砂拉越的灾情则明显改善。截至星期四（3月2日）晚间已有3万2979名灾民紧急疏散至临时收容中心，灾民人数比前一天的约1万5000人增加近1万8000人。其中超过三万灾民来自柔佛，占灾民总数约九成。

据马国福利局发布的信息，截至星期四晚间9时，柔佛、森美兰、马六甲、彭亨与砂拉越都传出水灾灾情。其中柔佛灾民有3万零55人。他们来自8411个家庭，全部都已疏散至211个临时收容中心。

柔佛州内10个县区目前都遭大水施虐，其中以昔加末、居銮、峇株巴辖与哥打丁宜等四县灾情最严重。

情况更不妙的是，气象局星期四再次对柔佛及彭亨多个地区发布强降雨警报，并指强降雨将持续至星期六（3月4日）。受影响地区包括柔佛的昔加末、居銮、丰盛港、古来、哥打丁宜及新山等六县，以及彭亨的云冰和北根两县。

灾情仅次于柔佛的是彭亨，灾民人数有1769人在27所临时收容中心暂时栖身。森美兰的12个临时收容中心有灾民1054人。马六甲四个临时收容中心有灾民76人。

东马方面，星期三（3月1日）传出轻微水灾灾情的沙巴，星期四已经没有水灾灾民。隔邻的砂拉越的灾情也明显改善，剩下一所临时收容中心还有25名灾民。