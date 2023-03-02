周四美市盘前偏低 重点谈冠病疫苗商诺瓦瓦克斯股价下泻

星期四（3月2日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期四（3月2日）普遍延续跌势。美国10年期国债自去年11月以来首次突破4％，似乎暗示联储局会偏向采纳利率长期偏高的决策。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌15.60点或0.39％，报3935.80点；纳斯达克100指数期货也跌67.80点或0.57％，报11870.80点；道琼斯指数期货则逆流而上，起52.00点，报32713.80点。

●刚刚发布的制造业数据显示，通胀可能仍居​​高不下，再加上联储局决策人的言论鹰派，导致美国国债收益率继续上涨，标准与普尔500指数和纳斯达克指数隔夜（星期三）也连续第二个交易日下跌。

●标准与普尔500指数隔夜下跌18.76点，闭市报3951.39点。重量级的道琼斯指数则微起5.14点，闭市报32661.84点。以科技股为主的纳斯达克100指数退低0.86％或103.55点，以11938.57点收市。

●美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是110亿股，比过去20天的113亿9000万股平均成交量稍微少一点。

盘前交易重点：

●电动车巨头特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克（Elon Musk）大肆宣传的特斯拉第三个总体规划，未能提供投资者有关下一代电动汽车的任何确切细节，让投资者显得有点失望。3月1日举行的“特斯拉投资者日”为时四小时。主要讲述马斯克要如何引领世界转向可持续能源转型的愿景。特斯拉股价在今晚盘前下跌12.52美元，截稿时报190.25美元。

●着重于加密货币借贷的Silvergate Capital今早宣布将推迟发布年度业绩报告，并表示公司正在评估是否还有持续营运的能力。消息一传开，Silvergate Capital的股价即刻在今晚盘前猛挫超过30％，截稿时报9.40美元。

●星期四下文我们来看看冠病疫苗公司诺瓦瓦克斯（Novavax Inc）股价隔夜为什么下泄。今晚盘前该股继续下跌0.16美元，截稿时报6.70美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Pure Storage Inc、Salesforce Inc、英伟达（Nvidia）和苹果（Apple）。截稿时，除了Salesforce Inc股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

诺瓦瓦克斯高管对公司一年后是否能够持续营运非常怀疑。他们这样的言论把市场投资者给吓坏了。（路透社）

诺瓦瓦克斯（Novavax Inc）

（纳斯达克证券交易所代码：NVAX）

冠病疫苗公司诺瓦瓦克斯刚刚公布的季度亏损，是市场分析师平均预测的两倍多。不仅如此，它更是公开表示担心公司可能在一年后就无法继续经营而得重组。这个突然的“极端”宣布把投资者吓坏了，诺瓦瓦克斯的股价也在隔夜失守，猛泻将近26％。

诺瓦瓦克斯发布的声明说：“虽然按目前情况，我们认为是有足够的资金应付接下来一年的运营，但是整个市况却存在着很大的不确定性，这包括了今年营业额到底会有多少、美国政府的拨款，以及和目前尚未了结的仲裁等。”

该公司说：“鉴于这些不确定性，我们对公司一年后是否能够持续营运非常怀疑。”

诺瓦瓦克斯股价隔夜下挫了25.92％，闭市报6.86美元。这也几乎是该股自2020年3月以来的最低水平。该股隔夜交易非常活跃，全场总共有2357万零156股易手，比过去52周平均的720万2529股多出许多。

根据诺瓦瓦克斯截至去年12月底的第四季度业绩报告，该公司的亏损额达1亿8230万美元，即每股亏损2.28美元。虽然这个表现比前年同期亏损的8亿4630万美元，即每股亏损11.18美来得轻微，但是它仍比FactSet搜集到的市场分析师每股亏损1.01美元平均预测还糟糕。

诺瓦瓦克斯的季度营业额则从前年同期的2亿2220万美元，增至去年的3亿5740万美元。而FactSet分析师预测的营业额则是3亿8310万美元。

诺瓦瓦克斯截至去年底的现金和流动资产总值是13亿4000万美元。

诺瓦瓦克斯高管说：“为了能够充分利用冠病疫苗市场市场的机会，同时又减轻公司面对的风险和不确定性，我们计划减少开支，有效运营以充分利用我们的现金，让公司能够处在最佳位置实现长期增长。”

在市场被诺瓦瓦克斯高管言论“惊吓”之后，在Tipranks的四名分析师当中，还有两名给予该股“买进”的评级，一名给予“持守”的评级，一名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是55.75美元。