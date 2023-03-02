“龙”飞船载四名宇航员往空间站 助推器返回着陆

（早报讯）美国太空探索技术公司的载人“龙”飞船星期四（3月2日）凌晨从佛罗里达州发射升空，搭载四名宇航员飞往国际空间站。

太空探索技术公司（SpaceX）的“龙”飞船搭载的是俄罗斯宇航员安德烈·费佳耶夫、阿拉伯联合酋长国宇航员苏丹·奈亚迪、美国宇航员斯蒂芬·鲍恩和沃伦·霍伯格。

路透社报道，执行此次任务的是“猎鹰9”（Falcon 9）火箭和名为“奋进”号（Endeavour）的自主操作“龙”飞船太空舱。“龙”飞船于美国东部时间3月2日0时34分（新加坡时间2日13时34分）从佛罗里达州卡纳维拉尔角的肯尼迪航天中心发射升空。

美国宇航局的网络直播显示，这艘25层楼高的航天器从发射塔上升起。此次发射原定美东时间星期一（2月27日）1时45分（新加坡时间14时45分）进行，但在倒计时约两分半钟时，发射计划因地面系统故障而取消。

火箭在星期四以音速20多倍的速度划过太空，它在发射后大约九分钟将“龙”飞船送入最初轨道。与此同时，可重复使用的“猎鹰9”助推器自行飞回地球，并安全降落在漂浮在大西洋上的回收船上。

这次任务是载人“龙”飞船第六次为国际空间站运送轮换宇航员。这个“Crew 6”团队将受到国际空间站内三名美国宇航员、三名俄罗斯宇航员和一名日本宇航员的欢迎。

国际空间站(ISS)是一个绕地球上空约420公里（250英里）运行的实验室。预计，“龙”飞船将在近25个小时后同空间站对接，对接时间为美国东部时间星期五1时17分（新加坡时间14时17分）。

升空的四名宇航员将进行为期六个月的科学任务，包括约200项生命和物理科学、先进材料实验和技术演示，范围从研究人类细胞在太空中的生长到在微重力下控制可燃材料。

新华社报道，“龙”飞船是美国首个由私营企业建造并运送宇航员往返空间站的载人飞船，也是自美国航天飞机之后首个获美航天局认证的常规运送宇航员往返空间站的新型载人飞船。