伊朗女校投毒事件未了 四人涉殴打妇女被捕

（早报讯）伊朗近期发生女子学校投毒事件，一名女子在一所被列为投毒目标的女子学校外遭到殴打，当局星期四（3月2日）逮捕了四名嫌犯。

法新社引述伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim）报道，这名女子在Aban 13学校外遭遇袭击。德黑兰警方在声明中与此案保持距离，称“警察没有直接或间接参与此事件”。

德黑兰的军事检察官也发声明称已对该妇女遭袭事件展开调查，并说：“武装部队的所有人员在与公民接触时，都有义务遵守法律、伊斯兰教法规则和道德限制……这方面的任何违法行为都将受到法律处理。”

总统莱希（Ebrahim Raisi）命令内政部长瓦希迪（Ahmad Vahidi）持续向他提供关于调查结果的信息，以“减轻受影响学生家属的担忧”。

自22岁的伊朗女孩马赫萨·阿米尼（Mahsa Amini）去年9月因违反穿衣准则被捕，并在拘留期间死亡后，抗议示威活动在伊朗各地已持续蔓延五个多月，如今又出现女子学校投毒事件。

据报，过去三个月中，伊朗有数百名女学生出现呼吸窘迫症状。星期三（1日）至少有10所女子学校遭到投毒袭击，其中七所在西北部城市阿尔达比勒（Ardabil），三所在首都德黑兰。

上周，卫生部副部长帕纳希（Younes Panahi）称，投毒事件旨在迫使伊朗关闭女校，终止女性教育。