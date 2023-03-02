土耳其灾后清理瓦砾或产生环境问题

（早报讯）土耳其2月6日发生史上最致命的7.8级强震，灾后瓦砾清理工作恐将产生环境问题。

路透社引述土耳其当局报道，地震和余震导致至少15万6000座建筑物倒塌，或损坏到必须拆除，整个城市遍布破碎的混凝土和钢筋。

联合国开发计划署（UNDP）说，这场灾难产生的瓦砾至少是1999年土耳其大地震的10倍。如果将废墟堆积到1米高度，将产生1.16亿至2.1亿吨瓦砾，堆积面积相当于100平方公里，约是西班牙巴塞罗那市的大小。

UNDP驻地代表温顿（Louisa Vinton）说：“（灾后清理的）挑战已超出了人们可以理解的范围。”

截至目前，出于距离和便利性考虑，大部分被清除的瓦砾都存放在附近的临时垃圾场，这也引发了人们对污染的担忧。有专家指出，人们担心旧建筑材料可能含有石棉，即一种在包括土耳其在内的许多国家都被禁止使用的致癌纤维。

此外，也有环保活动分子和反对党人士指出，在城市、橄榄园和河床中倾倒瓦砾而不进行分解和回收，或将导致生态灾难。

环境部副部长比尔皮纳（Mehmet Emin Birpinar）上周发推文说，哈塔伊省（Hatay）选定的垃圾处理区域远离农业和居民区，也远离湿地和保护区。

哈塔伊目前已确定19个临时垃圾场，总面积相当于200个足球场，每天搬运15万立方米的瓦砾。