澳美英预计本月公布核潜艇计划详情 澳洲保证全力保护美国技术

（早报讯）澳大利亚向美国保证，一定会保护好美国提供的核动力潜艇技术。

路透社报道，澳洲、英国、美国2021年签署一项核潜艇协议（AUKUS），美国和英国同意向澳洲提供部署核动力潜艇的技术和能力，作为共同努力应对中国在印太地区日益增长威胁的一部分。

然而，美英都严密保护它们的核潜艇计划，而这三个盟国尚未明确说明如何将核潜艇能力转移到没有核推进工业的澳洲。

澳洲驻美国大使西诺迪诺斯星期四（3月2日）接受华盛顿智库“战略与国际研究中心”访问时说，当澳美英在3月中旬公布AUKUS核潜艇协议的细节时，人们将看到一个“真正的三边解决方案”。

由于美国的《国际武器贸易条例》严格控制技术出口，美国国防部在这方面的合作交易过去面对重重障碍。当被问及澳洲是否获得美国《国际武器贸易条例》豁免时，西诺迪诺斯说，拜登政府已为确保核潜艇技术“无缝转移”，做了大量的工作。

他说：“这项工作正在进行，还未完成，但与六个月前相比，已接近完成了。”

西诺迪诺斯还说：“我们已向美国保证，并向他们展示我们的信息保护措施，确保他们了解，我们在防范美国技术泄露给第三方，以及所有其他方面的措施，都是安全妥当的。”

西诺迪诺斯称，他“不会预先判断结果”，但“美国愿意与我们分享这项堪比皇冠上明珠的技术，说明我们在确保无缝转移方面取得进展。我们都不希望被这方面澳英美三国领导人预计本月在华盛顿公布，协助澳洲建造核动力潜艇项目的计划详情。的担忧困扰，我认为（美国）政府各层级都有这个共识”。