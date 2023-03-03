韩美两军13日启动“自由护盾”联合军演

（早报讯）韩美两军星期五（3月3日）联合宣布，将从13日至23日举行代号为“自由护盾”（Freedom Shield·FS）的联合军演，以确保牢固的联合防卫态势。预计朝鲜或以此次韩美联演为由，发起高强度的挑衅。

韩联社报道，韩美两军说，此次联演将体现朝鲜核导升级的形势、近期的战争和纠纷留下的教训等日趋变化的安全威胁和环境，基于各种演习剧本开展具有针对性的演习，从而进一步提升韩美同盟的应对能力。

联演期间，韩美将集中进行代号为“双龙”的联合登陆演习、代号为“柚木刀”（Teak Knife）的联合特战演习等20多个演习；联合野外实兵机动训练规模也将升至过去的“鹞鹰”（FE）韩美联演水平。

这意味着文在寅政府2018年考虑韩朝和解氛围而叫停的战区级韩美联演实兵机动演习，时隔五年再次登场。虽然韩美两军星期五未正式公布，但美国航空母舰参加的航母打击群联演、韩美日导弹预警演习也将进行。

此次联演中集中进行的联合野外实兵机动训练，被命名为“战士护盾”联合野外机动演习（Warrior Shield FTX·WS FTX）。韩国上届政府与朝鲜签署《九一九军事协议》，将联合野外机动训练部队规模降至营级以下，但尹锡悦政府成立后，韩美两军在去年下半年的“乙支自由护盾”（USF）联演中重启团级以上实兵训练，此次在“自由护盾”联演中重启战区级实兵演习。

韩美两国说，这象征着韩美联军巩固联防态势的能力和决心。两军将集中进行大规模联合野外实兵机动演习，从而提升联合作战执行能力。据悉，两军将在加强对朝监视和戒备态势的情况下实施联演，以应对朝鲜发起挑衅的可能性。