科学家在埃及胡夫金字塔内发现隐藏通道

（早报讯）埃及文物部宣布，科学家在埃及胡夫金字塔内发现一条隐藏的通道。

埃及文物部星期四（3月2日）发声明说，在为期七年的国际研究项目中，科学家发现这条在吉萨胡夫金字塔（Great Pyramid of Giza）的通道，它长九米、宽两米多。

埃及旅游和文物部长艾哈迈德·伊萨（Ahmed Issa）在胡夫金字塔的古遗址告诉记者，这个带有三角形天花板的通道是在胡夫国王大金字塔的北面发现的。

由法国、德国、加拿大和日本的主要大学与一组埃及专家组成的团队，从2015年开始一项名为“ScanPyramids”（扫描金字塔）的项目，从而发现了这条隐藏的通道。

埃及前文物部长、考古学家扎西·哈瓦斯是项目负责人。他的团队使用先进技术，在不需要挖掘的情况下，将金字塔内部的隐藏部分具体化。这项技术是红外热成像、介子射线照相和3D重建的混合体；研究人员说，它们都是非侵入性和非破坏性的技术。

胡夫金字塔是吉萨最大的建筑，高146米，是古代世界七大奇观中唯一保存良好的建筑。它建于约4500年前，有三个已知的房间，与埃及的其他金字塔一样，是作为法老的坟墓。

哈瓦斯星期四在金字塔告诉记者：“有很大的可能性，这条通道是为了保护什么。在我看来，它是在保护胡夫国王的真正墓室。”

2017年，ScanPyramids宣布发现了一个客机大小的空洞，这是自19世纪以来在胡夫金字塔内部发现的首个主要结构。