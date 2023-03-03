周五美市盘前小幅升高 重点谈电脑公司戴尔的最新业绩

星期五（3月3日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期五（3月3日）小幅升高。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升8.70点或0.22％，报3990.10点；纳斯达克100指数期货起28.50点或0.24％，报12073.40点；道琼斯指数期货则起41.20点，报33044.80点。

●亚特兰大联储主席博斯蒂克（Raphael Bostic）隔夜表示，央行可能会在今年夏天的“某个时候”暂停加息。他的说话把美国国债收益率拉回较低水平，美国股市隔夜（星期四）也跟着上涨。

●标准与普尔500指数隔夜上升29.96点，闭市报3981.35点。重量级的道琼斯指数也起了341.73点，闭市报33003.57点。以科技股为主的纳斯达克100指数也上升0.89％或106.30点，以12044.87点收市。

●美国股市隔夜的交易开始比较活跃，交易所的总成交量是111亿5000万股，不过还是比过去20天的114亿6000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

●许多加密货币公司隔夜宣布切断与加密货币借贷公司Silvergate Capital的业务关系。Silvergate Capital面对的财务问题已经威胁到该公司的基本营运能力了。在隔夜猛挫57.72％之后，Silvergate Capital股价星期五晚上盘前继续下跌2.97％，截稿时报5.55美元。

●这阵子备受瞩目的人工智能软件公司C3.ai，隔夜不但公布了超越市场预测的第三季度业绩报告，它更在发布会上暗示公司会有更多的“业务实力”会陆续“发挥作用”。它的股价在星期五晚上盘前就飙升16％，截稿时报24.72美元。

●消费者在高通胀的情况下变得更节俭，使得Costco Wholesale Corp隔夜发布的季度业绩未达标。Costco Wholesale股价也因此在星期五晚上盘前下跌12.20美元，截稿时报473.49美元。

●星期五下文我们来看看电脑公司戴尔科技集团（Dell Technologies Inc）的最新业绩。星期五晚上盘前该股下跌1.50美元，截稿时报38.67美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Pure Storage Inc、Salesforce Inc、英伟达（Nvidia）和苹果（Apple）。截稿时，除了Salesforce Inc股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

戴尔隔夜宣布将年度现金股息提高12％至每股1.48美元。（法新社）

戴尔科技集团（Dell Technologies Inc）（纽约证券交易所代码：DELL）

电脑公司戴尔科技集团隔夜公布了超出华尔街分析师普遍预测的第四季度和全年业绩。虽然表现超标，但是戴尔高管却对接下来业绩做出了非常谨慎的预测，让该公司股价在隔夜盘后先起后跌。

戴尔股价隔夜在盘后原本是因为业绩表现好，一度上涨超过6％。但是在高管们在财报线上会议发表谨慎预测之后，该股价就开始节节失守，最后还跌了2.94％，报38.99美元。

尽管第四季度营业额同比下降，戴尔隔夜公布的年营业额其实是创记录的。但是戴尔高管却认为，目前许多企业客户和消费者的支出都在放缓。因此对于现阶段业务他们显得相当谨慎。他们预测，整个市况要在今年较迟时候才会好转。

首席财务官斯威特（Tom Sweet）说，他预计第一季度营业额会同比下降15％至21％。以这个降幅的中位数计算，这个季度的营业额大约是207亿美元，比分析师预测的216亿美元来得低。

根据戴尔的第四季度业绩报告，在计入股票报酬、摊销和其他成本调整后，季度盈利是13亿2000万美元，或每股1.80美元。营业额则是从同比的将近280亿美元下降至250亿美元。

FactSet之前搜集的市场分析师的平均预测则是季度盈利12亿美元，即每股盈利1.64美元，营业额是234亿2000万美元。

至于全年业绩，戴尔年营业额是1023亿美元。股票报酬、摊销和其他成本调整后的年每股盈利是7.61美元。分析师之前预测的调整后每股盈利是7.46美元，营业额则是1006亿美元。

戴尔隔夜也宣布将年度现金股息提高12％至每股1.48美元。

在Tipranks的四名分析师当中，有三名给予该股“买进”的评级，一名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是53.00美元。以隔夜的40.17美元闭市价计算，分析师认为该股平均还会有31.94％的向上潜能。