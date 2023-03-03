研究：厕纸为永久化学物质主要来源

（早报讯）所谓的永久化学物质（forever chemical）似乎无处不在。研究发现，这种潜在的有害物质意想不到的一大来源是如厕用纸。

本周发表在期刊《环境科学与技术通讯》上的研究报告指出，卫生纸中含有全氟或多氟化学物质（Per- and Polyfluorinated Substances，简称PFAS）。由佛罗里达州大学研究人员领导的一个学术团队得出结论，指厕纸可能是进入废水处理系统的PFAS的来源。这些物质可能会经由污水渗入土壤。

研究人员认为，减少废水中的PFAS“至关重要”。彭博社引述研究报告的主要撰写人、佛罗里达州大学环境工程博士生杰克·汤普森（Jake Thompson）说：“PFAS在许多消费品中无处不在……我不是希望每个人停用卫生纸……我们必须考虑如何限制它在各种产品中的使用。”

在这项研究中，研究人员分析了2021年11月至2022年8月期间，来自非洲、北美洲、南美洲和中美洲以及西欧这四个地区的卷筒厕纸样本，以及来自美国废水处理厂的污水样本。他们在厕纸样本中检测到六种PFAS，最常见的物质是6:2 diPAP。

法新社报道，研究人员将他们的结果与其他研究的数据结合起来，这些研究包括对几个国家污水中PFAS水平和人均卫生纸使用量的测量。他们发现，美国和加拿大的diPAP中，4%来自厕纸，在瑞典和法国的数据则分别为35％和89％。

化妆品、防水衣物和不沾炊具都有PFAS这种永久化学物质。这些物质与多种类型的癌症、心血管疾病、生育问题及孩童发育障碍有关。

研究指出：“废水和淤泥常重新用于灌溉或相关土地应用；这两种应用途径使得人类和环境暴露于PFAS的风险之中。”

一些制造商将木材转化成纸浆时会添加PFAS，卫生纸产品可能会受少量的PFAS污染。研究指出，再生的厕纸也可能由含有PFAS材料的纤维制成。

在上个世纪四十年代合成的PFAS，因为在环境和人体中具有极高持久性，故称“永久化学物质”。