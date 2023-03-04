拜登和朔尔茨强调 美德援乌行动同步一致

（早报讯）美国总统拜登和德国总理朔尔茨承诺继续在乌克兰问题上同步一致，合作无间。两人誓言，要继续让俄罗斯为乌克兰战争付出代价。

综合《纽约时报》和路透社报道，白宫一高级政府官员说，拜登和朔尔茨星期五（3月3日）在椭圆形办公室闭门讨论了一个多小时。他们的讨论重点是继续推动“全球声援”乌克兰人，以及持续努力向乌克兰提供安全、人道主义、经济和政治援助的重要性。

两人在闭门会议前对媒体发表讲话。拜登对朔尔茨决定增加德国的军费开支，并寻求能源供应多元化以摆脱对俄罗斯的依赖，表示赞赏。

拜登说，美国和德国与其他盟友行动一致，紧密合作为乌克兰提供支持。美国官员指乌克兰正在为未来几周俄罗斯发动新攻势做应对准备。

尽管莫斯科在战场上损失惨重且经济孤立，但这场战争已经拖延超过一年。拜登说：“我们一开始就表明，如果俄方行动，我们两国都会做出回应。”他说：“我们一起兑现了诺言。”

拜登还说：“作为北约盟国，我们正在使联盟变得更强大。”美国刚宣布为乌克兰提供价值4亿美元（约5.4亿新元）的新军事援助计划，包括提供弹药和用于移动坦克与装甲车的战术桥梁。

两位领导人都没有承认对中国介入俄乌冲突的担忧，而拜登拒绝回答他和朔尔茨的闭门会议会否讨论此事的提问。

白宫新闻秘书让-皮埃尔早前告诉媒体，拜登和朔尔茨将讨论如何在乌克兰问题上相互协作以及深化两国关系。

美德多次互访和通话，拜登和朔尔茨1月就通过几次电话，旨为向全球表明他们主导北约统一战线，坚决反对俄罗斯侵略乌克兰和中国的介入。

朔尔茨说：“这是非常非常重要的一年，因为俄罗斯入侵乌克兰对和平构成了危险的威胁。”他说：“目前我认为至关重要的是，我们要发出一个信息，只要有需要，我们就会继续为乌克兰提供支持。”