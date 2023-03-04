涉一马案 美法院勒令充公前高盛银行家4370万美元现金

（早报讯）美国地方法院勒令充公前高盛集团银行家莱斯纳4370万美元（约5878万新元）现金，以及他持有健身饮料公司Celsius Holdings Inc的全部330万股股票。

彭博社报道，莱斯纳（Tim Leissner）已对参与一个马来西亚公司（1MDB）贿赂与洗钱案的指控认罪。一马公司是纳吉2009年出任马来西亚首相后，成立的马来西亚主权财富基金。

美国联邦地区法官玛戈布罗迪星期五（3月3日）命令莱斯纳交出上述现金和股票，作为他早些时候对与一马案指控认罪的一部分刑罚。

莱斯纳2018年6月被捕后，以2000万美元交保在外。他在同年8月认罪，并成为美国政府指控他的前高盛同僚黄宗华（Roger Ng）的明星证人。

另外，在美国地方法院宣布对莱斯纳的没收令的同一天，美国政府建议联邦地区法官玛戈布罗迪下令没收黄宗华3510万美元现金。

在星期五提交的量刑建议中，纽约布鲁克林的联邦检察官说，根据黄宗华的罪行，他应被判处至少15年徒刑。

黄宗华是唯一一个因为一马丑闻而在美国受审和定罪的前高盛雇员。去年4月，他因串谋贿赂外国官员和洗钱掠夺马来西亚主权财富基金而被定罪。

莱斯纳的律师拒绝评论美国法官对莱斯纳发布的没收令，黄宗华的律师也没有立即回应置评询问。