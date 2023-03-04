美国2月份服务业扩张超预期 订单指标升至逾一年高位

（早报讯）美国服务业2月扩张幅度超出预期，一项衡量订单的指标攀升至逾一年高位，就业人数增加。

彭博社报道，根据星期五（3月3日）发布的数据，供应管理学会（ISM）服务业指数基本持平，报55.1，超过接受彭博调查的经济学家54.5的预估中值。指数高于50，表明服务业处于扩张区域。

新订单指标上升逾2个点，至62.6，为2021年11月以来最高水平，表明需求处于健康水平。

服务业就业指标上升4个点，至逾一年高位54，表明经历了疫情期的招工难后，服务提供商在招聘方面取得更多成功。定3月10日发布的政府数据将为整个经济的招聘状况提供更多线索。

上述报告反映出在美国劳动力市场强韧，支出从商品稳步转向服务的背景下，服务行业整体需求依然稳健。与此同时，信用卡债务增多，通胀居高不下且利率上升是家庭面临的潜在障碍。

服务供应商支付的投入价格指数继续显示成本上涨，尽管速度放缓。虽然该指数跌至逾两年来的最低水平65.6，但仍远高于衡量制造商支付价格的指数，表明通胀持续存在。

与ISM工厂生产指标平行的商业活动指标上月回落，但继续显示扩张步伐稳健。

整体服务业采购经理指数也受到供应商交付指标下滑的限制，后者降至2009年中大衰退以来的最低水平。该指标回落至50以下，表明交付时间加快，供应链问题得到进一步缓解。

美国2月海外对服务业的需求也走强，出口指标升至五个月高位。