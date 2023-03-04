白罗斯判处诺贝尔奖得主监禁10年 欧美表达震惊

（早报讯）白罗斯诺贝尔和平奖得主比利亚茨基被法院裁定资助抗议活动罪名成立，被判处10年监禁，美国和欧盟立即同声谴责。

路透社报道，60岁的比利亚茨基（Ales Bialiatski）在白罗斯致力于促进人权和民主的工作，刚在去年10月荣获诺贝尔和平奖。

2021年被白罗斯当局逮捕的比利亚茨基，与另外三人被控资助抗议活动和现金走私。

白罗斯国家通讯社贝尔塔（BelTa）证实，法院判处四名被告长期监禁，其中比利亚茨基被判处10年监禁。

比利亚茨基对指控不认罪，称当局是出于政治动机而提控他。

流亡海外的白罗斯反对派领袖齐哈努斯卡娅（Sviatlana Tsikhanouskaya）说，比亚利亚茨基和其他三名活动人士被不公平定罪，法庭的判决“令人震惊”。

她在推特上说：“我们必须尽一切努力，与这种可耻的不公正斗争，让他们获得释放。”

美国国务卿布林肯也在推特上呼吁立即释放四人，称白罗斯法院的裁决为“骗局”，是“企图压制白罗斯的民主和人权”。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利说，白罗斯试图通过审讯让他们闭上嘴，但这种策略注定会失败。

他说：“（白罗斯总统）卢卡申科不会成功。即使被关在监狱里，他们要求自由的呼声依然响亮。”

德国外交部长贝尔博克则指这个审判是“一场闹剧”。

为俄罗斯总统普京坚定盟友的卢卡申科在位将近30年，对异议者采取暴力镇压手段，迫使许多异议者远走他乡。