波罗的海沉船中发现500年前的香料 保存完好

（早报讯）考古学家在一艘500多年前在瑞典波罗的海沿岸沉没的船只残骸中，发现了一个保存完好的“香料库”，包括番红花、胡椒粒和姜等香料。

路透社报道，沉没的皇家船只“Gribshund”为丹麦和挪威国王汉斯（King Hans）所有，自1495年以来一直躺在龙讷比（Ronneby）岸外海底。当时人们认为，它在汉斯国王到瑞典参加政治会议时起火而沉没。

上个世纪六十年代潜水运动爱好者发现了它，直至近年来才有零星的挖掘工作进行。以前打捞起的都是一些木材等大型物件，而一个由瑞典隆德大学考古学家布伦丹·弗利（Brendan Foley）领导的考古队，则发现了埋在船淤泥中的香料。

弗利星期四（3月2日）对记者说：“波罗的海很奇特——它含氧量低、温度低、盐度低，因此许多有机物在波罗的海保存完好，在世界海洋系统的其他地方则无法保存完好……但找到这样的香料还是非常了不起的收获。”

香料本来是高地位的象征，只有富人才买得起从欧洲以外进口的番红花或丁香等商品。汉斯国王自然是带着这些香料到瑞典参加会议。

一直在研究这些发现的隆德大学研究员迈克尔·拉尔森（Mikael Larsson）说：“这是唯一发现番红花的考古成果，所以它非常独特。”