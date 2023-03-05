同意重新安装监测设备 伊朗承诺与IAEA全面合作

（早报讯）国际原子能机构（IAEA）说，伊朗已作出全面保证，将协助IAEA对未申报地点出现铀颗粒一事进行调查，甚至同意重新安装之前拆除的监测设备。

据路透社报道，IAEA在总干事格罗西结束两天的伊朗之行后，星期六（3月4日）与伊朗发联合声明时宣布这一消息。

格罗西在维也纳机场的新闻发布会上说，伊朗同意提供信息、地点和人员的访问权，并允许重新安装额外的监测设备。

伊朗原子能组织主席伊斯拉米则表明，伊朗没有将浓缩铀丰度提高到60%以上，IAEA之前报告的是84%丰度的铀颗粒而非84%丰度的浓缩铀。双方已就伊朗被指在三个未申报地点发现铀痕迹一事，达成解决相关问题的框架。

部分外交官认为，这份联合声明几乎没有透露任何细节，但释放了双方有意加强关系的意愿，可能避免西方国家推动另一项要求伊朗合作的决议。不过，伊朗之前也曾作出类似承诺，但收效甚微。

根据联合声明，双方达成三点共识：一是IAEA和伊方的互动将本着合作精神并在全面保障协定的基础上，完全依照该机构权限与伊方权利和义务进行；二是伊朗愿就三个未申报地点有关悬而未决的保障问题继续合作并提供进一步信息和访问权限；三是伊朗将允许IAEA实施进一步适当的核查和监督活动。

双方不久将在德黑兰举行的技术会议上商定方式。

伊朗自2021年4月以来生产的浓缩铀，丰度最高为60%。但两名高级外交官日前称，在伊朗发现的浓缩铀丰度达84%，是检查员迄今在伊朗发现的最高水平，这个丰度比制造核武器所需水平仅低六个百分点。