美国官员：乌军首次在美驾驶飞行模拟器 接受美军评估

（早报讯）美国一名国防官员透露，两名乌克兰飞行员首次在亚利桑那州驾驶飞行模拟器，并接受美国军方的评估。

路透社报道，美国与盟国近段时间持续向乌克兰提供各类武器，包括标枪导弹、高机动性多管火箭系统（HIMARS）等，但却没有承诺为乌方提供战机和武装无人机。

这名要求匿名的国防官员星期六（3月4日）说：“这项活动使我们能更好地帮助乌克兰飞行员成为更有效的飞行员，并更好地建议他们如何发展自己的能力。”

他指出，乌军在亚利桑那州的飞行训练将促进美乌两方的对话，同时提供乌军观察美军运作战机的机会。

目前尚不清楚接受训练的乌军在亚利桑那州共呆了几天，也没有关于美方有意向乌克兰提供F-16战机的消息。

美国国防部负责政策事务的副部长卡尔（Colin Kahl）星期二（2月28日）在众议院听证会上指出，美国没有开始对乌军进行任何有关F-16战机的训练。

卡尔对听证小组说，五角大楼对快速交付F-16战机和同步训练，需要至少18个月的评估时间，因此即便提早对乌军进行训练，实际上也无法节省多少时间。

卡尔补充说，由于乌方最终可能得到英国的旋风战机（Panavia Tornado）、瑞典的狮鹫兽战机（Gripen）以及法国的幻象战机（Mirage），所以美方不会用F-16战机训练乌军。