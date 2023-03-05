阿末扎希：社团注册局批准巫统两高职不竞选 依斯迈：证据呢？

（早报讯）马来西亚执政党巫统主席阿末扎希宣布，社团注册局已经批准巫统主席与署理主席等两个最高党职在本次党选不开放竞选。巫统副主席及前首相依斯迈沙比里则挑战阿末扎希出示证据。

巫统主席阿末扎希星期六（3月4日）晚间在槟城出席一项介绍党选候选人活动上透露，他已收到内政部长赛夫丁的信函，并确认社团注册局已接受巫统的解释，并同意巫统的做法并未抵触党章或社团注册局法令。

依斯迈星期天（3月5日）接受《每日新闻》访问时说，一些媒体指社团注册局批准巫统这么做，但也有媒体指社团注册局驳回巫统的解释。“请他（阿末扎希）出示社团注册局的信函。若能出示（信函）就好了，因为有两种不同的报道。”

依斯迈说，先有报道指社团注册局驳回巫统的解释，但过后又有报道说当局接受了。“搞得大家一头雾水。我也有看新闻报道的。我认为，他（阿末扎希）应该出示社团注册局的信函，消除争议和厘清混淆。”

巫统全国代表大会今年1月14日表决并通过党主席和署理主席这次党选不开放竞选的动议。四名不满这项决定的巫统党员1月20日到布城的社团注册局总部投诉。

投诉者指巫统党章规定，主席和署理主席职每三年由区部代表通过党选选出。他们也指相关动议是临时附加，并未按规定在巫统大会举行的14天前提呈，因此并非合法的动议。阿末马斯兰1月31日与三名代表带着律师准备的文件，到社团注册局解释此事。