法国星期二再举行大规模罢工

（早报讯）法国星期二（3月7日）将迎来一轮大规模罢工，以抗议马克龙政府改革退休金制度。

法新社报道，法国星期二起可能有260多场示威活动，其中许多会在对改革持强烈反对意见的中小城镇进行。一名不愿具名的消息人士透露，警方预计有110万至140万人走上街头。

140万人参与示威，意味着这将成为法国数十年来最大规模的抗议活动，远超1月31日的127万人，也高于2010年抗议退休金制度改革的示威人数。

法国所有八个主要工会都呼吁停工，并鼓励店主关门停业。罢工将影响交通、能源部门和公共服务，可能导致法国“陷入停顿”。交通部长博内（Clement Beaune）说，星期二会是十分艰巨的一天。他呼吁工人尽可能留在家中。

今年以来，法国已经历五轮大罢工。强硬派工会法国总工会主席马丁内兹（Philippe Martinez）在接受《星期日报》（Le Journal du Dimanche）采访时说：“我们一直说，如果有必要，会采取进一步行动。星期二就是如此。”

马克龙政府倡导的退休金制度改革，希望将最高退休年龄从现在的62岁上调至64岁。劳工部长杜瑟博（Olivier Dussopt）星期六受访时说，如果改革得以实施，从今年9月起，180万低收入退休人员的养老金将每月最多增加100欧元（约143新元）。

反对者则批评改革不合理，因为法案将延长低技术工人的工龄，减少人们的休闲时间以及退休年数。

改革法案已经在下议院国民议会辩论，目前正在参议院进行辩论，预计将在参议院经修改后获得批准。国会两院最迟在3月26日进行最终表决。