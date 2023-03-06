岸田文雄顾问：若不解决低生育率问题 日本有一天将会“消失”

（早报讯）日本首相岸田文雄一顾问称，如果不能减缓可能破坏社会安全网和经济的出生率下降问题，日本有一天将会从世界上消失。

日本卫生及劳动部2月28日发布的最新数据显示，2022年日本的人口出生率降到新的历史低点，首次跌破80万。同年，日本总死亡人数为158.2万人，同样创新高。日本老龄化社会危机加剧。

彭博社星期一（3月6日）报道，在人口出生率和同性恋、双性恋、跨性别者等（统称LGBTQ+）少数群体问题方面，为岸田文雄提供建议的森雅子（Masako Mori），在东京受访时说：“如果我们继续这样下去，这个国家将会消失。”

她说：“那些必须经历日本消失过程的人们，将是最大的受害者。这对我们的子孙来说，就像是一个可怕的疾病。”

去年，日本死亡人数约为新生儿的两倍。曾担任部长、现为上议院议员的森雅子说，日本的出生率“不是逐渐下降，而是直线下降”，她说：“这意味着现在出生的孩子，未来将面对在一个扭曲、萎缩，且失去运作能力的社会。”

她警告说，如果现在不采取任何行动，日本的社会保障体系将会崩溃，工业和经济实力将会下降，自卫队将没有足够的新兵来保护国家。

岸田文雄誓言要将用于儿童和家庭的支出增加一倍，以减缓出生率下滑的速度。目前日本出生率的下滑速度比预期还要快。

森雅子说，虽然现在要扭转出生率下滑的趋势极其困难，因为育龄女性人数下降，但政府必须尽一切努力来减缓出生率下滑的速度，并帮助减轻低出生率带来的损害。

岸田文雄尚未宣布他的新支出计划内容，但他指新计划与过往政策不同，“将把重点放在不同层面”，并提到增加儿童津贴、改善托儿服务和改变工作方式等。

但批评者认为，向有孩子的家庭砸钱不足以解决问题。政府性别平等小组的一份文件称，日本需要进行全面改革，包括减轻妇女抚养孩子的负担，并使她们在生育后更容易重返社会工作。