约旦国王告诉美国防长 约旦河西岸暴力威胁稳定

（早报讯）约旦国王阿卜杜拉告诉到访的美国国防部长奥斯汀，约旦河西岸暴力事件激增，威胁地区稳定。

路透社报道，约旦官员说，阿卜杜拉星期天（3月5日）与奥斯汀会面时，要求美国提供协助，以打击约旦与叙利亚接壤地区日益严重的毒品战争，并将毒品战争归咎于伊朗支持的民兵组织。

另据美国官员说，约旦为奥斯汀中东行的首站，他还将前往以色列和埃及，以显示美国对中东主要盟友的支持，伊朗在该地区构成日益严重的威胁。

奥斯汀在离开约旦前在推特上写道，他将与中东主要领导人会面，并“重申美国对地区稳定和促进我们盟友和伙伴共同利益的承诺”。

约旦上周在亚喀巴主办了首个以色列-巴勒斯坦会议，美国和埃及高级官员也参加了会议。阿卜杜拉说，必须加快推动以巴双方在两国方案的基础上，达成一项全面的阿拉伯-以色列和平协议。

约旦王宫在阿卜杜拉和奥斯汀会谈后发表声明说：“巴勒斯坦地区需要保持冷静，降低紧张局势，并停止任何破坏稳定与实现和平机会的单方面行动。”

美国官员说，奥斯汀在以色列将转达约旦和其他阿拉伯领袖对约旦河西岸暴力事件的担忧，并与以方讨论在回教和犹太教节日之前，通过外交努力缓解紧张局势。

美国国防部在奥斯汀出访前说，美国和以色列将集中讨论伊朗对地区稳定构成日益增长的威胁，以及通过综合防空与导弹防御推进多边安全合作。