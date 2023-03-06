朝鲜宣称成功研制卫星运载火箭大功率引擎

（早报讯）朝鲜宣布成功研制卫星运载火箭大功率引擎，称为今后将各种卫星送入轨道提供了保障。

朝中社星期一（3月6日）报道，朝鲜国家宇宙开发局副局长朴经洙在星期天（5日）的记者会说，朝鲜作为人工地球卫星的制造与发射国，在国家的统一指导下大力推进太空开发工作，并持续取得令人瞩目的成果。

他指朝鲜在实现人工地球卫星多功能化及高性能化、提升其可靠性方面不断取得进展，成功研制出卫星运载火箭用大功率引擎，为将各种卫星送入相应轨道提供了坚实保障。

朴经洙还说，朝鲜正在蓬勃开展将太空科技成果运用于农渔业、气象观测、通信、资源勘探、国土管理、灾害防治等各领域的工作，大力推动社会主义建设的全面发展。这些成果都预示着朝鲜太空事业发展的光明前景。

他强调，朝鲜分别于2009年3月5日和10日，加入《关于各国探索和利用外层空间包括月球与其他天体活动所应遵守原则的条约》和《登记射入外层空间物体公约》，作为缔约国在太空探测和利用方面依法正当开展太空活动的权利得到保障。

朝鲜国家宇宙开发局创设于金正恩掌权后的2013年4月1日，负责太空开发计划制定和执行、项目监督和控制的中央指导机关。朝鲜日前说，去年12月18日在平安北道铁山郡东仓里西海卫星发射场，进行了侦察卫星研制收尾阶段的重要试验，一号军事侦察卫星的准备工作将在今年4月底前完成。