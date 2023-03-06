马国男子从监狱领出“儿子”遗体 火葬前获知儿子还活着

（早报讯）马来西亚监狱局摆乌龙，让一名父亲误以为在监狱里的儿子去世，甚至领回遗体准备举行火葬，没想到却在即将举行火葬时接到当局通知，说他的儿子还活着。

“当今大马”引述《阳光日报》报道，森美兰45岁男子詹特兰上星期五（3月3日）接到双溪毛糯监狱的电话，指他19岁的儿子上星期四（2日）在监狱里去世。

詹特兰说，他和家人到双溪毛糯医院准备领儿子的遗体，却被告知医院正在解剖儿子的遗体，次日才能领出。

他说：“医院要我们先签署文件，之后才能看遗体。当我们看到儿子的遗体时，我们发现有点不同，因为遗体经过解剖后有缝合痕迹，头发也被剃光。”

詹特兰星期天（5日）受访时说，无论如何，他们还是办理了领遗体的手续，准备为“儿子”举行火葬。

岂料在火葬仪式前，詹特兰接到当局的通知，说他的儿子其实还活着。

詹特兰说：“当我们在进行最后仪式，快要进行火化时，突然接到监狱的电话，告诉我们孩子还活着。然后要求我们进行视讯。”

他说：“我不知道如何表达我的感受。我们的儿子还活着，那在我们家里的遗体是谁？”

当局随后到詹特兰家中领回这具遗体。

詹特兰说，他至今还不知道儿子是因什么事被关进监狱，对错领那具遗体的疑团也没有解开，但他已要求到监狱见儿子。