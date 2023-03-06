美国：港口货运起重机或为中国间谍工具

（早报讯）《华尔街日报》报道，美国官员越来越担心，在美国各地的港口，包括军方使用的几个港口，中国生产的巨型货运起重机可能成为中国政府的间谍工具。

报道指美国一些国家安全官员和五角大楼官员，将中国制造商上海振华重工股份有限公司（ZPMC）制造的船对岸起重机，比作特洛伊木马（Trojan horse）。这种船对岸起重机有复杂的传感器，可以登记和跟踪集装箱的来源和目的地，这引起了美国国安官员的担忧，即中共可以获取信息，以了解美国运入或输出了哪些原料来支持华盛顿在世界各地的军事行动。

美国前高级反情报官员埃瓦尼纳（Bill Evanina）指意图干扰货流者，还能以远程访问方式遥控这些起重机。他甚至形容，这些起重机“可能成为新的华为”。美国因担心中国可能利用华为的电信技术进行间谍活动，于2019年将华为列入实体清单。这意味着没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。

华为表明其产品不构成国家安全风险。

一名美国官员说，美国港口使用的近80%船对岸起重机，均由振华重工制造。

中国驻华盛顿大使馆的一名代表称，美国对这些起重机的担忧是“偏执狂想法”，试图阻碍与中国的贸易和经济合作，“打中国牌、散布中国威胁论的不负责任行为，将损害美国自身利益”。

振华重工的代表没有回应《华尔街日报》的置评请求。