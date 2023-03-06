日本反对党提呈同性婚姻法案

（早报讯）日本立宪民主党星期一（3月6日）向国会提交同性婚姻法案，要在5月日本举办七国集团峰会前，向当局施压通过同性婚姻法。

日本是七国集团中唯一不承认同性婚姻的国家。

法新社报道，立民党提呈的这项法案主要修订《民法》，但法案肯定无法通过，因为执政联盟在国会拥有绝对优势。立民党提呈这项法案，是一个象征性动作。

首相岸田文雄近期发表有关LGBTQ群体（同性恋、双性恋与跨性别者群体）的言论引发争议，促使反对党提交法案，呼吁当局避免歧视同性群体。

岸田文雄上周说，不承认同性结合“不是国家不公平的歧视”。他认为，批准同性婚姻将“改变社会”，国会议员须“极其谨慎地考虑这一问题”。

日本《民法》和《婚姻家庭法》将婚姻界定为“以男女双方同意为基础”，且法律规定婚姻带来的继承权、子女共同监护权等权利只适用于异性伴侣。

不过，最新民调显示，多数日本人赞同或认可同性婚姻。

提呈法案的立民党代理主席西村智奈美说：“如果法律上承认异性伴侣婚姻，但不承认同性伴侣婚姻，这就是歧视。”

立民党也曾在2019年与其他反对党共同提呈一份类似法案，但并未被提呈至国会辩论。

2022年11月，东京一家法院指出，日本未能在法律上保护同性伴侣已造成“违宪局面”，但又裁定宪法对婚姻的定义是合法的。