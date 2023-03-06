周一美市盘前小幅走高 重点谈人工智能公司C3.ai

星期一（3月6日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期一（3月6日）小幅走高。中国北京宣布保守的经济增长目标，导致矿业股普遍下跌。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升18.40点或0.46％，报3999.50点；纳斯达克100指数期货起88.90点或0.74％，报12133.80点；道琼斯指数期货则起39.40点，报33043.00点。

美国国债收益率回落，带动美国华尔街股市上星期五（3日）上涨，结束了一个星期的动荡交易。

标准与普尔500指数上星期五上升64.29点，闭市报4045.64点。重量级的道琼斯指数则起387.40点，闭市报33390.97点。以科技股为主的纳斯达克100指数也显著升高2.04％或245.94点，以12290.81点收市。

美国股市上星期五的交易一般，交易所的总成交量是108亿3000万股，比过去20天的111亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

电动车巨头特斯拉调低它在美国的Model S和Model X电动车的价格。特斯拉股价在星期一晚上盘前交易中小幅上涨，截稿时微跌0.03美元，报197.76美元。

高盛（Goldman Sachs）分析团即日开始给予科技巨头苹果股票“买入”评级，目标价设在199美元。摩根士丹利（Morgan Stanley）上星期五也预测，苹果股价今年可能飙升超过20％。苹果股价在星期一盘前上升1.57美元，截稿时报152.60美元。

与人工智能ChatGPT相关的股票在星期一盘前交易中起飞。Buzzfeed飙升超过8％、BigBear.ai Holdings上涨超过7％、SoundHound AI Inc也上涨超过6％。

在人工智能股票正火红的当儿，星期一下文我们也来看看最近受追捧的人工智能公司C3.ai股。星期一盘前，该股微起0.01美元，截稿时报28.49美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、C3.ai、英伟达（Nvidia）和Opendoor Technologies Inc。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

C3.ai（纽约证券交易所代码：AI）

（早报讯）在人工智能席卷股市之际，只要和人工智能稍有关系的股票都有可能被投资者追捧，而人工智能公司C3.ai近期成为了投资者的焦点所在。在上星期五（3日）公布了2023财年第三季度业绩报告之后，C3.ai股价即刻在当天猛飙33.65％。

不过，根据C3.ai业绩报告，公司的季度营业额是从一年前的6980万美元，下降至6670万美元；季度净亏损也从一年前的3940万美元激增至6320万美元，即每股亏损0.57美元。只不过在拨出总值达5580万美元的股票报酬之后，也就是在扩大股本后，C3.ai每股亏损额是0.06美元，比市场分析师之前预测的0.22美元来得轻微。

C3.ai管理层在季度业绩发布会上也预计，公司接下来的第四财季营业额会是在7000万美元至7200万美元之间，非GAAP营运亏损则预料会是在2400万美元至2800万美元之间。

开年至今，C3.ai股价已经上涨157.27％。但是一些分析师却认为，市场投资者对C3.ai的热情基调与C3.ai当前财务状况之间是存在着一定的差异的，而且C3.ai的季度业绩也没有什么值得欢呼。

例如，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师桑吉特辛格（Sanjit Singh）就说：“C3.ai管理层对这次对整个商业环境和市况的态度出人意料地乐观。但是，这种乐观情绪尚未反映在公司的业绩数字中。相反的，C3.ai本财年第三季度营业额还同比下降，第四季度的预测充其量也是持平，不然就下降。”

基于此，桑吉特辛格维持给与该股“减持”评级，目标价则是12美元。

德意志银行分析师泽尔尼克（Brad Zelnick）也持类似观点。他说：“虽然我们对C3.ai能够将计划推向落实感到鼓舞，但是现在整个人工技能商业化过程还处于早期阶段，要完成的工作还很多。”

泽尔尼克认为C3.ai要从现在第三季度的业绩进步到令人舒服的水平还是有一段距离。因此他重申了对C3.ai股票的“卖出”的评级，不过把目标价从原本的11美元上调至16美元。

在Tipranks的九名分析师当中，也只有两给予该股“买进”的评级，四名给予“持守”的评级，三名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是20.88美元。