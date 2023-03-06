研究：气候变化将使德国在2050年损失1.29万亿元

（早报讯）一项独立研究调查星期一（3月6日）指出，截至2050年，德国经济将因极端天气面临高达9000亿欧元（约1.29万亿新元）的经济损失。

德国目前正在寻求合适的气候应对措施，以减少经济损失。

路透社报道，德国经济部和环境部引述这份研究报告称，根据全球暖化的程度，极端高温、干旱和洪灾将导致德国在2022年至2050年间，面临2800亿至9000亿欧元的经济损失。

这项由经济研究公司Prognos和GWS，以及德国生态经济主导的研究指出，这些损失包括极端天气对农业生产、建筑物、基础设施、货物运输和卫生系统的影响。

研究结果并未考虑极端天气造成的“非经济损失”，如对人体健康、死亡和生物多样性的影响。

研究发现，如果气候变化是温和的，政府可以通过碳储存等气候应对措施，减少可能的损失。根据气候变化的激烈程度，这类措施可以减少60%至80%的损失。

德国经济部指出，在2000年至2021年间，德国因极端天气损失了至少1450亿欧元，其中800亿欧元发生在过去五年，包括2021年莱茵兰—普法尔茨州（Rhineland-Palatinate）和北莱茵—威斯特法伦州（North Rhine-Westphalia）的洪灾。