马国内阁将探讨新柔长堤设立“单一入境点”

（早报讯）马来西亚内阁将探讨在新柔长堤设立“单一入境点”的建议，以纾缓长提长期拥堵的问题。马国内阁详细研究相关细节后，将与新加坡讨论落实这项建议的可能性。

马国副首相法迪拉星期一（3月6日）在国会召开记者会时透露，政府各部门及柔佛州政府代表组成的新柔长堤防拥堵特别委员会已同意这项建议。内政部作为特别委员会的秘书处，将负责和所有相关部门与机构继续补充及完善这项建议，然后再提呈内阁会议讨论。

法迪拉指出，内阁一旦批准这项建议，就会成立一个技术委员会，并与新加坡政府探讨落实这项政策的可能性，因为这涉及法律方面的修改，同时也需要新加坡政府同意与配合。“这将纾缓两国间的交通问题。”

法迪拉也说，政府为解决新柔长堤的拥堵问题，已经拨出1亿9000万令吉（约5700万新元）资金，作为解决这个问题的短期、中期和长期方案，其中包括提升各相关设施，这些项目的进度达60%。“长堤的人流量以每年约17.2%的趋势增长，因此政府必须考量纾缓拥堵的措施。”

他透露，根据统计数据，新山关卡是全马最繁忙的入境关卡。截至今年2月28日，平均每天有25万8507名旅客。“若按每年增长17.2%计算，预计2025年全年将达1亿5662万6610人次。”