北爱尔兰民主党成立小组 研究新达成温莎框架

（早报讯）继英国与欧盟日前就脱欧后的北爱贸易安排达成新协议后，北爱尔兰民主统一党星期一（3月6日）宣布，已成立小组就新达成的《温莎框架》咨询意见。

路透社报道，北爱尔兰民主统一党领袖唐纳森（Jeffrey Donaldson）发声明说：“这个小组将由党内成员、拥有社会地位的独立思想家组成。”

唐纳森指出，小组将在3月底前，向他提供一份有关新的《温莎框架》（Windsor Framework）的报告。

2月27日，英国首相苏纳克和欧盟委员会主席冯德莱恩，就英国脱欧后的北爱尔兰贸易安排达成最终协议。双方同意以新的《温莎框架》取代《北爱尔兰议定书》，让货物更顺畅地从英国其他地区运往北爱尔兰，以消除爱尔兰海的“边界感”。

唐纳森当时指出，新协议在许多领域都取得了重大进展，但依然存在问题。他说，在某些方面欧盟法律仍然适用，并称该党将继续研究新协议。

北爱尔兰为英国领土的一部分，而爱尔兰为欧盟成员国。英国退出欧盟时，与欧盟签署了一项“北爱尔兰协议”，以避免在与爱尔兰500公里的陆地边界地区实施有争议的检查。但这一协议为部分从英国运出的商品设立了屏障，因为协议将北爱尔兰保留在欧盟的商品单一市场内，使北爱尔兰受到部分欧盟规则的约束。