澳总理8日访问印度 期望实现澳洲贸易多元化

（早报讯）澳大利亚总理阿尔巴尼斯说，他的政府希望实现贸易与外国投资伙伴多元化。

路透社报道，即将率领一商业代表团访问印度的阿尔巴尼斯，称印度和澳洲拥有共同的民主价值观。

星期二（3月7日），他在悉尼举行的《澳洲金融评论》商业峰会（AFR Business Summit）致辞时说，澳洲希望拥有“更多元化的贸易对象和贸易类型，这意味着我们的经济将更有韧性和安全。”

一支由运输、资源、金融、高等教育、建筑和能源商界领袖组成的代表团，星期三将随阿尔巴尼斯到印度访问。

印度是澳洲的第六大贸易伙伴，两国也是“四方安全对话”（QUAD）伙伴，这个组织的成员还包括美国和日本。

阿尔巴尼斯星期二说，澳洲将向印度供应关键矿产。澳洲是世界上最大的锂生产国和出口国，锂是电动汽车电池和其他绿色能源产品的关键材料。

阿尔巴尼斯说：“我们可以供应这一切，而且对于日本和韩国等主要贸易伙伴来说，我们是一个值得信赖和可靠的能源供应商。”

他誓言“将使我们的国际投资和贸易联系进一步深化和多元化。”

中国是澳洲目前最大的进出口贸易伙伴。虽然外交争端导致澳洲对中国的大量出口受到“贸易封锁”，但冰冻数年的两国关系正逐渐回暖，堪培拉已要求北京取消有关贸易障碍。