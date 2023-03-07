金与正：朝鲜已准备好 随时对韩国采取压倒性军事行动

（早报讯）朝鲜领导人金正恩胞妹、劳动党副部长金与正说，朝鲜正密切注视、全盘掌握韩美两国的军事动态，并强调，朝鲜已做好随时对韩国采取压倒性军事行动的准备。

韩联社报道，金与正星期二（3月7日）在朝中社发表谈话称，近来美国和韩国耀武扬威、口诛笔伐，大有走向疯狂之势，朝鲜绝不会坐视不理。

她说，朝鲜处于随时可以根据研判采取准确、迅速压倒性行动的常备不懈战备状态，并提醒美国和韩国应避免继续恶化局势的言行。

美国的B-52H轰炸机（绰号“同温层堡垒”）星期一（6日）飞临朝鲜半岛西部海域，与韩国战斗机举行联合演习。美军日益频繁地向半岛调遣战略武器，引起朝方警惕。

同日，韩国《朝鲜日报》报道美国印太司令部司令阿奎利诺发表“一旦朝鲜向太平洋地区发射洲际弹道导弹，将立即将其击落”的说法，也引发朝鲜强烈不满。

金与正说，我们都要明确地预先警告，太平洋并非美国和日本所有。她还说，朝鲜在美国没有专属管辖权的公海和空域，进行对周边国家安全毫无威胁的战略武器试验时，若遭遇拦截等军事行动，这毫无疑问将被视为对朝鲜的明确宣战。

这是2月20日之后，金与正近15天来再次发表谈话，也是今年的第四次。

朝鲜也谴责将于3月13日至23日举行的“自由护盾”（Freedom Shield）韩美联合军演。

据朝中社报道，朝鲜外交部星期二以报道局对外报道室长名义发表谈话称，国际社会应该同爱好和平的朝鲜一道为缓解半岛紧张局势而努力，释放明确信号敦促韩美立即叫停战争预演。