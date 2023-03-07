韩抵制日货潮走弱 自日本进口消费品渐增

（早报讯）日本对韩国采取的半导体原材料出口限制措施曾在韩国掀起抵制日货浪潮，但这股潮流逐渐褪去，韩国自日本的啤酒、服装、汽车等消费品进口呈增势。

韩联社报道，韩国关税厅（海关）星期二（3月7日）发布的贸易统计数据显示，今年1月的日本啤酒进口额为200.4万美元（约270万新元），同比大增314.9%，创下日本2019年7月对韩采取半导体原材料出口限制措施以来的新高。

韩国的日本啤酒进口额于2019年7月达到434.2万美元，但受反制日本限贸措施的抵制日货运动影响，同年9月直接锐减至6000美元。朝日、札幌、麒麟等知名品牌产品甚至一度在韩国大型超市和便利店销声匿迹。但随着抵制日货潮的走弱，去年3月日产啤酒进口额，在日本对韩实施限贸措施以来首次升至100万美元以上，为150.3万美元，今年1月更超过200万美元。

按年份看，2018年日本啤酒进口额为7830万美元，2019年腰斩至3975.6万美元，2020年大减至566.8万美元。之后由降转增，2021年小幅增加至687.5万美元；2022年大增至1448.4万美元，增幅高达110.7%。

另外，日本啤酒在整体啤酒进口额中所占比重也由降转增。该比重于2018年达到25.3%，2019年降至14.2%，2020年萎缩至2.5%。2021年开始呈现增加势头，为3.1%，去年升至7.4%，但与限贸措施以前相比仍相去甚远。

服装方面，据金融监督院发布的数据，进口销售日本时尚品牌优衣库的FRL韩国公司，2021年度（2021年9月至2022年8月）的销售额同比增加20.9%至7043亿韩元，营业利润同比增加116.8%至1148亿韩元。该公司的销售额从2018年度的1.3781万亿韩元，锐减至2020年度的5824亿韩元。

汽车方面，据韩国进口汽车协会发布的数据，今年2月新登记的雷克萨斯（1344辆）和丰田（695辆）同比分增183%和149%，增势明显。这与截至去年日系车在韩销售不振的情况形成反差。两款车型去年2月新登记量分别仅为474辆和279辆。