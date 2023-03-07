马国内政部批准巫统两高职不开放竞选

（早报讯）马来西亚内政部特别批准巫统下星期六（3月18日）的党选时，党主席和署理主席两个最高党职不开放竞选的做法，避免巫统因违反条例而成为非法政党。反对党则要当局解释，社交媒体之前流传社团注册局指巫统这么做已经违规的信函。

内政部长赛夫丁星期二（7日）在脸书发文告说，巫统的做法原本已经抵触“1966年社团法令”第13条文，即蓄意违反社团法令的任何条文或条例，其后果是巫统的注册遭冻结或吊销。

不过，社团法令的第70条文授权内政部长可视情况而以书面宣布任何团体豁免社团法令的所有或任何条文。赛夫丁于是援引这项条例，宣布批准巫统两高职不开放竞选。换言之，赛夫丁的做法让巫统免遭社团注册局冻结或吊销注册，而成为非法政党。

针对赛夫丁的说法，反对党伊斯兰党总秘书达基尤丁星期二告诉国会，社交媒体本月初流传一封社团注册局志期上星期四（2日）的信函，内容指巫统的做法违反条例，也违反巫统党章。达基尤丁说，如果这封信函是真实的，它的内容就与赛夫丁的说法相互矛盾。他希望赛夫丁能说明此事。

今年1月14日，巫统全国代表大会表决和通过党主席和署理主席在这次党选不开放竞选的动议。四名不满这项决定的巫统党员1月20日到布城的社团注册局总部投诉。

巫统主席阿末扎希上星期六（4日）晚间宣布，社团注册局已经批准巫统主席与署理主席等两个最高党职在本次党选不开放竞选。巫统副主席及前首相依斯迈沙比里随即挑战阿末扎希出示证据。