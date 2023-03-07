周二美市盘前小幅走高 重点谈瑞士信贷评估微软股

星期二（3月7日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期二（3月7日）小幅走高。市场投资者在联储局主席鲍威尔于较迟时候发表谈话之前，都普遍持着谨慎态度。本星期五（10日）即将发布的美国就业报告也备受市场关注。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起8.70点或0.21％，报4057.10点；纳斯达克100指数期货起44.50点或0.36％，报12347.00点；道琼斯指数期货则起30.70点，报33462.10点。

●标准与普尔500指数隔夜（星期一）收盘时回吐了早前的大部分涨幅，只以微升收市。标准与普尔500指数隔夜微起2.78点，闭市报4048.42点。重量级的道琼斯指数也起40.47点，闭市报33431.44点。以科技股为主的纳斯达克100指数则上升0.10％或11.68点，以12302.48点收市。

●美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是105亿7000万股，比过去20天的109亿8000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

●市场盛传，脸书母公司Meta Platforms正计划进行新一轮裁员。有报道说，这次的裁员行动最快会在本星期展开，涉及的员工预料有数千人。Meta Platforms股价在盘前上升3.59美元，截稿时报188.49美元。

●本地的Grab Holdings星期一（6日）宣布，它会利用资产负债表上的过剩现金，预先偿还在2026年到期的6亿美元债务。Grab Holdings股价在盘前微升0.03美元，截稿时报3.17美元。

●星期二下文我们来看看瑞士信贷如何评估软件巨头微软（Microsoft）股票。该股盘前起0.58美元，截稿时报257.45美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Carnival Corp、Meta Platforms、苹果（Apple）和Nutanix Inc。截稿时，这五只活跃股的股价起多跌少。

在今年初，微软已经在现有的10亿美元OpenAI投资基础上，另外再投入了100亿美元进OpenAI。这个举动备受市场许多分析师看好。（路透社）

微软（Microsoft）

（纳斯达克证券交易所代码：MSFT）

在软件巨头微软与ChatGPT创建者OpenAI的合作关系不断加强和扩大之际，瑞士信贷（Credit Suisse）星期一公开评论，微软股票已经成为美国软件公司当中的首选投资了。

OpenAI就是最近在人工智能界火红的ChatGPT的母公司。ChatGPT是一种人工智能“机器人”，可以编写复杂的代码、甚至是文章与散文，还能回答大量的搜索查询。

在微软扩大了与OpenAI的合作伙伴关系之后，从上个月开始，微软股价就开始逐步上涨，而且市值还重新回到2万亿美元水平。市场分析师普遍认为，如果微软将ChatGPT的软件应用扩大到它现有的服务，例如Azure和Bing当中，又或是微软能够在人工智能的竞争里击败谷歌等对手，它能带进来的潜在利润绝对是不可忽视的。

瑞士信贷分析团队就在这份报告中预测，微软在未来五年里，将能从这方面取得400亿美元的营业额，以及大约2美元的每股盈利。而这个预期盈利主要是来自增长快速的ChatGPT。自去年11月推出以来，ChatGPT已积累了超过1亿名用户。分析团队说，这个增长速度甚至快过TikTok和Instagram等平台。

尽管目前与人工智能相关的股票可能被过度炒作，瑞士信贷分析团队仍认为，微软会从ChatGPT逐渐流行开来而受益，特别是如果能将这个人工智能技术集成到微软的Office 365中，这将会是微软未来几年的“关键价值驱动因素”。

该团队也说：“我们认为OpenAI的技术创新、生成与会话人工智能，以及微软的Bing AI不仅具有变革性，它也是一种提高生产力、削减成本的高效工具。值得强调的是，在科技行业内，约30％的新代码是通过ChatGPT和GitHub的Copilot等工具的人工智能协助下创建的。这充分证明了这个技术的价值所在。”

在今年初，微软已经在现有的10亿美元OpenAI投资基础上，另外再投入了100亿美元进OpenAI。这个举动备受市场许多分析师看好。Wedbush分析师艾夫斯（Dan Ives）就认为微软现在算是人工智能竞赛的领头羊，而且还预测微软股价将大幅上涨。

另外，在Tipranks的30名分析师当中，也有25名给予该股“买进”的评级，四名给予“持守”的评级，一名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是292.07美元。