联合国：男女工资差距为1比0.51美元

（早报讯）国际劳工组织最新发布的一份简报显示，在过去20年里，女性的就业机会、工作条件和薪酬差距几乎毫无改善。简报中还揭示了劳动力市场中性别差距的严重程度。

国际劳工组织星期一（3月6日）在《新数据揭示劳动力市场的性别差距》简报中说，女性比男性更难找到工作。就业机会和工作条件的性别失衡，比之前的估计更严重。国际劳工组织提出一项新的综合性衡量指标“全球就业缺口”，涵盖所有有意找工作的无业人员。与更常用的失业率相比，根据该指标衡量的女性职场状况更为惨淡。

报告显示，全球希望就业的适龄劳动女性当中15%失业，而男性的这一比例为10.5%。这种性别差距在2005至2022年几乎没有变化。再者，用来定义失业的标准往往不成比例地将女性排除在外，导致全球女性和男性的失业率非常相似。

联合国新闻中心引述简报称，全球就业缺口在发展中国家尤为严重，低收入国家无法就业的女性比例高达24.9%，男性相应为16.6%。

虽然女性和男性都普遍存在脆弱就业，但女性在某些类型的脆弱岗位中往往占比过高。例如，女性更有可能在家里或亲戚的企业里帮忙。

脆弱就业加上较低的就业率，对女性的收入造成损害。在全球范围内，男性每赚1美元（约1.34新元）的劳动收入，女性只赚取0.51美元。在低收入和中低收入国家，女性收入更是分别低至0.33美元和0.29美元。

在高收入和中高收入国家，女性的相对劳动收入则分别达到0.58美元和0.56美元。这种惊人的收入差距，是由女性较低的就业水平，以及她们就业时较低的平均收入造成的。

简报强调了提高女性整体就业参与度、扩大各种职业的就业机会，以及解决女性在工作质量方面面临的明显差距的重要性。