卡塔尔外长出任新首相

（早报讯）卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆星期二（3月7日）任命原副首相兼外交部长穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）为首相兼外长。

综合路透社和新华社报道，埃米尔塔米姆已接受首相兼内政部长哈立德（Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdelaziz al-Thani）的辞呈。消息说，穆罕默德随即宣誓就职。卡塔尔政府和媒体没有披露哈立德辞职的原因。哈立德从2020年开始担任首相一职。

卡塔尔新内阁包括首相在内共19名成员，前首相哈立德兼任的内政部长职务由塔米姆的胞弟哈利法（Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani）担任。埃米尔塔米姆在新内阁中保留了重要的部长，包括财政部长阿里（Ali bin Ahmed al-Kuwari ）和能源部长萨阿德（Saad al-Kaabi）。

穆罕默德生于1980年，2016年被任命为外长，2017年被任命为副首相兼外长。

卡塔尔大学海湾研究中心主任茨韦里说：“外交政策和在国际舞台上的存在仍然是卡塔尔的优先事项，让一位在非常关键时期工作的活跃的外长担任首相是一个明确的信息。”