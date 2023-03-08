新法案赋予商务部权力禁止TikTok 白宫表态支持

（早报讯）美国白宫支持由12名跨党派参议员提出的一项立法，即赋予政府新的权力，可基于国家安全受威胁，对中国字节跳动公司拥有的短视频应用TikTok或其他外国技术，实施限制甚至全面禁止。

路透社报道，美国参议院星期二（3月7日）提出的新法案将赋予商务部更大权力，并要求商务部长雷蒙多查明和解决，对美国信息与通信技术产品和服务构成威胁的外国技术。

这项法案由民主党籍参议院情报委员会主席华纳（Mark Warner）和共和党的图恩（John Thune）一起提出，并获得另外五名民主党参议员和五名共和党参议员的支持。

华纳说，法案将适用于来自中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗、委内瑞拉和古巴的技术。

他称，美国政府必须做得更多，以清楚显示美国政府认为，使用TikTok将给美国带来国家安全风险。

白宫国家安全顾问沙利文对由两党共同提出的法案表示欢迎，称法案“将给予我们更大能力来应对独立交易构成的离散风险，以及涉及敏感技术领域相关国家的某些类别交易带来的系统性风险”。

沙利文说：“我们期待继续与民主党和共和党就这项法案进行合作，并呼吁国会加快通过法案，以便交给总统签署。”

TikTok发表声明说：“美国对TikTok实施的任何禁令，等于禁止向全球使用TikTok的10亿多人输出美国文化和价值观。”在美国，超过1亿人使用TikTok。

由于担心美国用户数据可能最终落入中国政府手中，从而损害西方安全利益，TikTok在美国受到越来越多的抨击。

TikTok首席执行官周受资将于3月23日到美国国会出席听证会。