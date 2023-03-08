白宫称美中关系没变化 寻求与中国进行战略竞争并获胜

（早报讯）美国白宫驳斥中国有关美国的好斗敌对言论使美中冲突对抗风险升高。白宫说，美国不寻求冲突，并称美中关系没有变化。

路透社报道，中国外长秦刚星期二（3月7日）首次在中国“两会”外长记者会上亮相，在回应有关中美关系的提问时，指美国所谓的竞争，“就是全方位遏制打压，就是你死我活的零和博弈”。

他提醒，若美国不踩刹车，继续沿着错误道路狂飙下去，再多的护栏也挡不住脱轨翻车，中美必然陷入冲突对抗。

对此，白宫国家安全发言人柯比星期二说：“我们寻求与中国进行战略竞争，我们不寻求冲突。我们的目标是竞争，我们的目标是赢得与中国的竞争，但我们绝对希望维持这个水平。”

另外，柯比也再次重申，美国尊重“一个中国政策”，不希望看到台湾现状发生变化。

秦刚星期二在中国两会外长记者会上回应有关台湾的提问时，首先拿出一本《中华人民共和国宪法》，并念出序言里的涉台内容，强调“台湾是中华人民共和国的神圣领土的一部分。完成统一祖国的大业，是包括台湾同胞在内的全中国人民的神圣职责。”

秦刚强调，台湾问题是中美关系第一条不可跨越的红线；台湾问题处理不好，中美关系地动山摇。

美国12名跨党派参议员星期二刚提出的一项立法，扩大政府的权力，可基于国家安全受威胁，全面禁止中国短视频应用TikTok或其他外国技术。白宫对新法案表示支持。