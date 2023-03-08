鲍威尔：美联储或加快加息步伐

（早报讯）美国联邦储备委员会主席鲍威尔说，美联储或会以更快速度，将联邦基金利率提升至较预期更高的水平。

新华社报道，鲍威尔星期二（3月7日）出席美国国会参议院银行委员会举办的听证会时说，近期出炉的经济数据超出预期，这意味着联邦基金利率的最终水平“很有可能高于此前预期”。如果所有数据都指向有必要加快紧缩措施，那么美联储将准备加快加息步伐。

鲍威尔说，过去一年，美联储采取了有力措施收紧货币政策，但截至目前，政策效果“尚未完全显现”。美国通胀虽然自2022年年中以来有所放缓，但仍远高于2%的长期目标，表明美联储在抗击通胀方面还有更多工作要做。

他说，美国经济增长去年以来大幅放缓，但劳动力市场仍极度紧张，因此美联储将继续坚持收紧货币政策立场。考虑到货币政策的累计紧缩效应、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后性以及经济和金融市场状况，美联储在过去两次货币政策会议上放慢了加息步伐，未来会在每次会议上根据经济数据及政策影响分别做出决定。

自2022年3月进入本轮加息周期以来，美联储已累计加息450个基点，但美国通胀水平持续居高不下。美国商务部发布的最新数据显示，今年1月美国个人消费支出价格指数环比上涨0.6%，涨幅为去年6月以来最高水平。美国劳工部数据显示，1月美国消费者价格指数环比上涨0.5%，涨幅为去年10月以来最高水平。