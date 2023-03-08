泰国男子售卖橡皮鸭月历 被判侮辱王室监禁两年

（早报讯）泰国一名男子售卖印有黄色橡皮鸭的嘲讽月历，星期二（3月7日）被法院裁定侮辱王室罪名成立，判处监禁两年。

法新社报道，在2020年，泡澡用的塑料黄色鸭意外成为泰国反政府示威的象征物，因为许多示威者用大型充气黄色鸭来抵挡警方发射的催泪弹和水泡。

26岁的被告纳拉通（Narathorn Chotmankongsin）在脸书通过很受欢迎的亲民主网页Ratsadon，售卖橡皮鸭月历。

这份2021年的月历以不同造型的橡皮鸭为主题，曼谷法院认为月历中的橡皮鸭造型很像泰王哇集拉隆功。

泰国严禁亵渎王室，侮辱泰王、王后、皇室继承人或摄政的人，一旦罪名成立，可面对的最高刑罚为监禁15年。

替许多面对冒犯君主罪名的人提供辩护的泰国人权律师协会（TLHR）说，纳拉通原本被判三年监禁，但他提供了一些有利的证词后，刑期虽被减为两年，却不能获得假释。

非政府组织“人权观察”（HRW）指法院的裁决，“表明泰国当局现在正试图惩罚他们认为侮辱君主制的任何活动”。

HRW亚洲主管皮尔森（Elaine Pearson）说：“这起案件的判决，向所有泰国人和世界其他地区发出的信息是，泰国正在远离而不是接近成为一个尊重人权的民主国家。”